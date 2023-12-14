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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:20

'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, Kars yönünden ilk seferine uğurlandı.

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