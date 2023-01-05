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Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 17:04

Tünelle Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanıyor! Trabzon Meydan 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Meydan Parkı 3. Etap ve Katlı Otopark Projesi, eklenen tünel ile Karadeniz Sahil Yolu'na bağlanacak.

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