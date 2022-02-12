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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:33

Tunceli'de 1062 personelle Eren Kış 23 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu” operasyonu başlatıldı.

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