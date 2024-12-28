TSK'nın keskin nişancıları! 2 kilometreden hedefi tam isabetle vuruyorlar

TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapacak keskin nişancılar, fiziki kondisyonu ve atış becerileri yüksek olan profesyonel askerler arasından seçiliyor.
Adaylar, zorlu bölümlerden oluşan pentatlonda yaptıkları çalışmalarla çeviklik, dayanıklılık ve denge becerilerini artırıyor.
Adaylara, eğitimin ilk aşamasında, kullanacakları keskin nişancı tüfekleri hakkında dersler veriliyor. Temel nişancılık ile hava koşullarının uzun mesafeli atışa etkileri konusunda da eğitim alan adaylar, 2000 metreye kadar çeşitli hedeflere yaptıkları atışlarla öğrendiklerini uygulama ve becerilerini geliştirme imkanı buluyor.
Eğitimlerde yerli ve milli silahlar kullanılıyor
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve mühimmat, Türk askerinin gücüne güç katıyor. Keskin nişancı adayları 800 metreye kadarki atış faaliyetlerinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen keskin nişancı tüfeği KNT-76'yı kullanıyor.
Keskin nişancı adayları 1500 metre hedeflerinde ise yine MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği KN-12'yi kullanıyor.
Gizlenme konusunda uzmanlaşan adaylar, giydikleri "ghillie suit" denen özel kamuflaj kıyafetleri, ilerleme ve siper alış biçimleriyle her türlü arazide adeta "görünmez" oluyor.
Zorlu eğitimleri dereceyle bitirebilenler uzman nişancı eğitimine seçiliyor
Eğitimlerin ilk iki aşamasını başarıyla tamamlayan adaylardan yüksek not ortalamasına sahip olanlar, üçüncü safhadaki uzman nişancı eğitimine seçiliyor. Bu aşamada adaylar keskin nişancı tüfekleriyle 2000 metre mesafeye kadar atış yapıyor.
Fiziki kondisyonu yüksek adaylardan seçiliyorlar
ATUNEB'de verilen eğitimlere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Üsteğmen, şunları kaydetti:
"Bu eğitime katılacak personelde öncelikle gönüllülük esastır ve emsalleri arasında disiplin ve atış konusunda temayüz etmiş olmalıdır. Fiziki kondisyonu yüksek, göz rahatsızlığı olmayan, sigara kullanmayan ve 30 yaşını geçmemiş personel arasından seçilmektedir. Bu kriterler kapsamında seçilen adaylar atıcılık ve uzman nişancı eğitim birlik komutanlığına tefrik edilirler."
ATUNEB'deki eğitimlere katılmaya hak kazanan adayların, nişancılık seviyelerinin ölçülmesi maksadıyla giriş testine, çeşitli psikolojik ve psikomotor testlere tabii tutulduğunu aktaran Üsteğmen, "Testi başarıyla tamamlayanlar kursa katılmaya hak kazanırlar ve zorlu bir eğitim süreci başlar. Burada icra edilen eğitimlerin yüzde 90'ı uygulamalı eğitimden oluşmakta olup bu eğitimler simülatör sistemleriyle desteklenmektedir." bilgisini verdi.
Eğitim 3 safhadan oluşuyor
Keskin nişancı eğitiminin 3 safhadan ve toplam 10 haftalık bir süreçten oluştuğunu aktaran Üsteğmen, şunları anlattı:
"Birinci safha keskin nişancı safhasıdır. Bu safhada Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'nda temel nişancılık, gizleme ve kamuflaj, silah bilgisi, balistik hesaplamalar, keskin nişancının yakın emniyeti için tabanca atışı, meskun mahallelerde keskin nişancı harekatı eğitimi kapsamında oda mevzi atışı, mağara mazgal eğitimi için bankır atışı, eğimli atış ve değişik koşullarda atış şekilleri ile 800 metreye kadar atışlardan oluşmaktadır."