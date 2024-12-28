TSK'nın keskin nişancıları! 2 kilometreden hedefi tam isabetle vuruyorlar

Eğitim 3 safhadan oluşuyor





Keskin nişancı eğitiminin 3 safhadan ve toplam 10 haftalık bir süreçten oluştuğunu aktaran Üsteğmen, şunları anlattı:





"Birinci safha keskin nişancı safhasıdır. Bu safhada Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'nda temel nişancılık, gizleme ve kamuflaj, silah bilgisi, balistik hesaplamalar, keskin nişancının yakın emniyeti için tabanca atışı, meskun mahallelerde keskin nişancı harekatı eğitimi kapsamında oda mevzi atışı, mağara mazgal eğitimi için bankır atışı, eğimli atış ve değişik koşullarda atış şekilleri ile 800 metreye kadar atışlardan oluşmaktadır."