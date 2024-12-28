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Eklenme tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 12:14 |

TSK'nın keskin nişancıları! 2 kilometreden hedefi tam isabetle vuruyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) keskin nişancıları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı'ndaki (ATUNEB) zorlu eğitim süreciyle 'görünmeden görmeyi' öğrenerek 2 kilometreye kadar hedefleri tam isabetle vuruyor.

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