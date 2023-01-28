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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 12:22

TSK'nın Kars'ta düzenlediği 'Kış-2023 Tatbikatı' 17 ülkenin personeli katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı 'Kış Tatbikatı-2023' Kars'ta devam ediyor.

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