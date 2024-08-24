TSK'nın en etkin kara silahlarından! Tank birlikleri 7/24 göreve hazır

"Devletimize hizmet etmek benim için gurur verici"





Tank Okul Komutanlığı'nda kursiyer olarak eğitim alan Tank Teğmen Servet Şahin ise şunları anlattı:





"Ocak ayında temel eğitimime başladım. 32 haftalık bu süre içerisinde tankın teknik ve taktik kullanımına hakim oldum. Almış olduğumuz bu eğitimi uygulamış olmaktan dolayı mutluyum ve heyecanlıyım. Tankın silah ve motor gücünü hissetmek bana ayrıca güven ve güç kattı. Bu ruh ile şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve devletimize hizmet etmek benim için gurur verici."