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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:47

TSK'nın en etkin kara silahlarından! Tank birlikleri 7/24 göreve hazır

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara gücünü oluşturan en önemi unsurlardan olan tank birlikleri, aldığı eğitimler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlarla 7 gün 24 saat göreve hazır durumda kalıyor.