TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

Bölgelerde karşılaştıkları sis, kar ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarında dahi görevlerini yürüten tecrübeli pilotlar, şu ana kadar 2100 saatin üzerinde uçuş, 4200'den fazla sorti yaptı.

Helikopterlerle gün boyu uçuşlar gerçekleştirdiklerini belirten Akçay, "24 saat esasına göre gece ve gündüz deprem bölgesindeki ulaşabileceğimiz tüm noktalara ulaştık. Halen de devam ediyoruz." dedi.

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Herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını ifade eden Akçay, şunları kaydetti:





"Bir nebze katkımız oluyorsa ne mutu bizlere. Türkiye çapında yaptığımız tüm görevlerden çok daha farklı bir görev bu. Buradaki pilotlarımız, teknisyenlerimiz ve helikopterde görev alan tüm personel var gücüyle çalışıyor. Şimdiye kadar depremin ilk gününden itibaren 700'ün üzerinde hasta ve yaralı taşıdık. 4 binin üzerinde personel taşıdık ki bu personel AFAD personeli, kurtarma personeli, UMKE personeli. Toplam 1500 tonun üzerinde malzeme ve yük taşıdık; bunlar çadır başta olmak üzere kurtarma malzemeleri. Gece ve gündüz tüm gün boyunca depremin ilk gününden beri uçuş faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor."