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Eklenme tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 12:38

TSK helikopterleri 1500 tondan fazla yardım malzemesi taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmanın yanı sıra yaralıların çevre illerdeki hastanelere naklini sağlıyor.

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