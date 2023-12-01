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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 09:09

Trakya'da 'zorunlu kış lastiği' denetimi yapıldı! 2 bin 568 lira ceza uygulanacak

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı.

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