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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:02

Trabzon'un 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak! Projede sona gelindi

Trabzon'un 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak 'Trabzon İçmesuyu Projesi' tamamlanmak üzere.

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