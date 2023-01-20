Trabzon'un 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak! Projede sona gelindi

1 / 4

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un içme suyu problemini ortadan kaldırmak için Trabzon İçmesuyu Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

2 / 4

Projenin üç aşamadan oluştuğuna işaret eden Balta, "Birinci aşamamız olan Atasu Barajı'nı 2012 yılında hizmete açmıştık. Gövde hacmi 4 milyon 650 bin metreküp olan ve 35 milyon 750 bin metreküp su depolanan Atasu Barajı'mız, Trabzon İçmesuyu projemizin en önemli ayağıdır. Atasu Barajı'mız sayesinde yıllık 75 milyon metreküp suyu regüle ederek, Önce Akoluk Arıtma Tesisi'mize oradan da isale hattı vasıtasıyla temiz su depolarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

3 / 4

Balta, projenin ikinci aşaması olan Akoluk Arıtma Tesisi'nin inşaatının da tamamlandığını müjdeleyerek, şöyle devam etti:

"Trabzon'un marka yatırımlarından biri olan ve günlük 200 bin metreküp içme suyunu arıtabilecek kapasiteye sahip olan bu tesisimizi 41 bin metrekare üzerine inşa ettik. Tesisimiz, modern arıtma tesislerimizin en güzel örneklerinden biridir. Bu ayın ortalarında tesisimizde test çalışmalarına başlıyoruz. Son teknoloji ürünleriyle donattığımız tesisimiz, projemizin bir nevi beyni konumundadır ve SCADA sistemi üzerinden tüm kontrolleri sağlayabileceğimiz bir merkez niteliği taşımaktadır."