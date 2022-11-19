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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 11:55

Top mermileri için kaideler kurulmaya başlandı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine yerleştirilecek

Çanakkale Boğazı'nın Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasına inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine yerleştirilecek top mermisi figürleri için kaidelerin yerlerine kurulması için çalışma başlatıldı.

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