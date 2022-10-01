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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 14:33

TOKİ'den 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı! Drone ile havadan görüntülendi

TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 26 ildeki 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 60 aya kadar vadeyle sahip olunabilecek. İhaleleri 12 ve 13 Ekim'de yapılacak olan arsaların bir kısmı ise drone ile havadan görüntülendi.

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