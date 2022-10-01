TOKİ'den 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı! Drone ile havadan görüntülendi

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık artırma usulü ile 26 ilde 365 arsa satışa çıkarılacak. Satışa çıkarılacak olan arsaların ihaleleri 12 ve 13 Ekim saat 10.30'da yapılacak.

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Muhammen bedeli 4 milyar 721 milyon 272 bin 46 lira olan yaklaşık 1 milyon 501 bin 219 metrekare büyüklüğündeki 365 arsa açık artırmayla satılacak.

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KDV'den muaf tutulacak arsalar için yüzde 25 peşinatla 36, 48 ve 60 ay vade ile ödeme kolaylığı sağlanacak. Arsa satışı yapılacak illerin içerisinde İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyon, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya, İstanbul gibi birçok il var.

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Açık artırma oturumları, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Bayraklı Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

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12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak açık artırmada, Çanakkale, Eskişehir, Van, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ankara, Afyonkarahisar, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Tekirdağ, Uşak, Kayseri, Konya'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

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13 Ekim 2022 Perşembe saat 10.30'daki açık artırmada ise Adana, İstanbul, Kocaeli, Şanlıurfa, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Mersin ve Niğde'de bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

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İstanbul ve İzmir'de satışı yapılacak olan arsaların bir kısmı ise drone ile havadan görüntülendi.

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