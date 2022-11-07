Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu! İşte renklerin anlamı

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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV'un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı.

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Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

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Togg'un sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen renk, 'Kapadokya' oldu.

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RENKLER NE ANLAMA GELİYOR

ANADOLU

Anadolu - Kırmızı

"Anadolu" olarak isimlendirilen rengin açıklamasında Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı belirtildi.

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PAMUKKALE

Pamukkale - Beyaz

"Pamukkale" olarak adlandırılan beyaz rengin, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığından ilham aldığı açıklandı.

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GEMLİK

Gemlik - Mavi

Gemlik mavisi olarak adlandırılan rengin, zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham aldığı kaydedildi.

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KAPADOKYA

Kapadokya - Bej

"Kapadokya" olarak adlandırılan rengin ise Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlendiği ifade edildi.

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OLTU

Oltu - Siyah

"Oltu" olarak adlandırılan renk seçeneğinin de Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettği belirtildi.