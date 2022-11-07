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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:33

Togg'un en çok sevilen rengi belli oldu! İşte renklerin anlamı

29 Ekim'de Gemlik'teki fabrikasının açılışı yapılan ve banttan indirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un en sevilen rengi belli oldu.

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