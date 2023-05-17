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Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:08

Tır parkında çalışmalar tamamlanıyor! Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı

Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı yakınındaki 300 tır ve 100 küçük araç kapasiteli tır parkının gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.

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