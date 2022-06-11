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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 14:12

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağarada, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

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