Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,5334
  • 36,6176
  • 2912.78
  • 9232.9

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 17:00

Tekirdağ'da 500 personelle deprem tatbikatı! İşte ilk görüntüler

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Tekirdağ'da 500 personelin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.