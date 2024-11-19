Tekirdağ'da 500 personelle deprem tatbikatı! İşte ilk görüntüler

'BAŞARILI BİR TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRDİK





Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 6.2 büyüklüğünde bir depreme karşı tatbikat programı yaptıklarını belirterek, "Sabah 09.00'dan beri bütün yetkili arkadaşlarımızla beraber hangi tedbirleri aldık? Kim ne yapacak? Olay sırasında, olay sonrasında barınmadır, iaşedir, enerjidir, iletişimdir her alanda bütün yaptığımız planları tek tek gözden geçirdik. Burada da gördüğünüz gibi her kurumdan, belediyelerden, sivil toplam örgütlerinden, doğal olarak AFAD'ın kendi personeli yaptıkları işlerle ilgili çadırlar, sunumlar yapıyorlar. Onları tek tek inceledik ve planlarımızı daha güncel hale getirme, bir arada çalışmayı sık sık hale getirerek deprem anında kolaylık sağlamayı planlıyoruz. O yüzden bugün başarılı bir tatbikat oldu diye düşünüyorum" dedi.