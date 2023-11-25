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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:20

TCG Anadolu'nun yeni durağı belli oldu! İzmit Körfezi'ne demirleyecek

Türkiye'nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla önümüzdeki günlerde İzmit Körfezi'ne demirleyecek. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin liman kentlerini ziyaret eden TCG Anadolu'yu Kocaeli'den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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