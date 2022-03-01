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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Mart 2022 Salı 16:08

TCG ANADOLU'nun deniz testleri başladı

Envantere girmesi ile Türkiye'nin ilk helikopterli çıkartma ve en büyük savaş gemisi olacak olan TCG ANADOLU'nun deniz testleri başladı.

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