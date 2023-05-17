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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:04

TCG Anadolu, İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı! Sarayburnu'na demirledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine yeniden açıldı.

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