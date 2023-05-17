TCG Anadolu, İstanbulluların ziyaretine yeniden açıldı! Sarayburnu'na demirledi

Sarayburnu'nda saat 14.00'ten itibaren ziyarete açılan gemiyi çok sayıda kişi gezdi.

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Kütahya, gemiden çok memnun olduklarını ifade ederek, "Yapanın ellerine sağlık. Televizyondan oyuncak gibi geliyordu, içerisine girince çok farklı oldu. En merak ettiğim Kızılelma'ydı, onu da gördüm." dedi.

Süleyman Yolcu ise gurur duyduğu gemiyi görmek için daha önce de geldiğini ancak yoğunluk nedeniyle gezmeye fırsat bulamadığını anlattı.

Gemiyi ziyaret eden Arzu Kartalbaş, "Diyecek kelime bulamıyorum. İlk kez geliyorum. Devletimize maşallah." diye konuştu.