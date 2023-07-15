TBMM'de '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açıldı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız, bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız." dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" açıldı.

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TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, meşhur bir gecenin yıl dönümünde olunduğunu, bu tarihin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

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Tarihin tekerrür edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalkmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Kahraman, "1960 darbesinden sonra tarihimizde o günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 16 darbe vardır, hiçbirinde Meclis açılmamıştır. O gece Meclis'i açtım, bunun şerefini taşıyorum. Darbeler tarihi arasında 15 Temmuz çok güçlü darbe girişiminden birisidir. Millet bir bütün halinde parti farkı gözetmeksizin Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlarda toplandı." dedi.

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Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis'i açtığında Meclis Divan heyetinde AK Parti'den Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel, MHP'den Erkan Akçay'ın da yer aldığını anımsatarak, o gece parti farkı gözetilmeden hareket edildiğini aktardı.

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