TBMM'de '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız, bir hikaye gibi değil bir destan gibi anlatacağız." dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi" açıldı.
TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, meşhur bir gecenin yıl dönümünde olunduğunu, bu tarihin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.
Tarihin tekerrür edeceğini, Türkiye'nin ayağa kalkmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Kahraman, "1960 darbesinden sonra tarihimizde o günden 15 Temmuz 2016'ya kadar 16 darbe vardır, hiçbirinde Meclis açılmamıştır. O gece Meclis'i açtım, bunun şerefini taşıyorum. Darbeler tarihi arasında 15 Temmuz çok güçlü darbe girişiminden birisidir. Millet bir bütün halinde parti farkı gözetmeksizin Cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanlarda toplandı." dedi.
Kahraman, 15 Temmuz gecesi Meclis'i açtığında Meclis Divan heyetinde AK Parti'den Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel, MHP'den Erkan Akçay'ın da yer aldığını anımsatarak, o gece parti farkı gözetilmeden hareket edildiğini aktardı.