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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:58

TBMM'de '15 Temmuz Fotoğraf Sergisi' açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Meclis'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi' açıldı.

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