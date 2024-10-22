TBMM heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

Açıklamada görüşlerine yer verilen heyet başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Akkuyu NGS'nin inşasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:





"Burada belki de dünyanın en sayılı, en iddialı ve yatırım maliyeti en yüksek projelerinden biri hayata geçiriliyor. Böyle büyük bir projeye benim ülkemin ev sahipliği yapması, sonuçta da bir ülkenin kalkınması için vazgeçilmez bir şey olan enerji meselesini de çözme yönünde çok katkı verecek olması bir yurttaş olarak bile beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Her biri 1200 megavat olan, 4 reaktörün birden en kısa sürede üretime geçip, 4 bin 800 megavatlık kurulu gücün devreye girmesi ile ülkemizdeki enerji çeşitliliğinin, sürdürülebilirliğin ve kesintisiz bir enerji kaynağının garantisini sağlayacak olan bu tesis ile ne kadar övünsek az. Bu santralin kurulumunda görev yapanların başarılarının devamını diliyorum."