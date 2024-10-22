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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:38

TBMM heyeti Akkuyu NGS sahasını ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığındaki heyet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına bir ziyaret gerçekleştirdi.