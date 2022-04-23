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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:21

TBMM arşivlerinden çıktı! 102 yıl önce Meclis'in açılışı ve hazırlıkları

Ülkeyi düşman işgalinden kurtararak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan milli iradenin tecelligahı Meclis'in açılışına ilişkin az bilinen belgeler, TBMM arşivinde özenle korunuyor.

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