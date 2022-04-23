TBMM arşivlerinden çıktı! 102 yıl önce Meclis'in açılışı ve hazırlıkları

Belgeler arasında İstanbul'un işgal edilmesi ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması üzerine Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip yeni bir meclis toplanacağı, bu nedenle tüm sancaklarda 15 gün içinde seçimler yapılarak yeni meclis üyelerinin Ankara'ya gelmeleri gerektiği hakkında, Mustafa Kemal Paşa'dan tüm vilayet, sancak ve kolordu komutanlıklarına çekilen telgraf ile milletin fertlerine doğru haber verilebilmesi için Anadolu Ajansının kurulduğunu yansıtan belge dikkati çekiyor.

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Büyük Millet Meclisinin Ankara'da 23 Nisan Cuma günü, cuma namazı sonrası Kur'an tilaveti, dualar ve törenlerle açılacağı, bu nedenle aynı tilavet, dua ve törenlerin aynı saat ve aynı şekilde ülkenin her tarafında icra edilmesi gerektiği hakkında Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanan beyanname, Büyük Millet Meclisinin 24 Nisan 1920'de yaptığı toplantıda, Mustafa Kemal Paşa'nın uzun bir konuşma yaptığı, ardından yasama ve yürütmenin millet adına Meclis tarafından kullanılmasına dair bir öneri sunduğu ve bunun Meclis tarafından da kabul edildiği hakkında Anadolu Ajansının telgrafla geçtiği haber bülteni de belgeler arasında bulunuyor.