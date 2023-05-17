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Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:28

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 108 yıl sonra bulundu! 28. Alay Şehitliği ihya edilecek

Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Conkbayırı mevkisinde 108 yıl sonra yeri belirlenen ve 28. Alay'a ait şehitlik ihya edilecek. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden akademisyenlerle 28. Alay'a ait şehitliğin yerinin belirlenirken diri örtü temizliğine başlanan alan da jeo radar sistemiyle taranacak.

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