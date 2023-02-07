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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2023 Salı 17:05

Tarih boyunca Türkiye'de yaşanan en büyük depremler! Hangi şehirde, ne zaman oldu?

Türkiye tarih boyunca meydana gelen depremlerde birçok kayıplar yaşadı. Kahramanmaraş'taki 7,7'lük depremi Türkiye'nin yıllar sonra gördüğü en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

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