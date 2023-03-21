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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 10:30

Taksim Camiinde ramazan hazırlığı! 'Elhamdülillah' yazılı mahya asıldı

'Onbir ayın sultanı' ramazana özel Osmanlı geleneği ve mirası mahyalar, hazırlanarak camilere asılmaya başlandı. Bu kapsamda, İstanbul'un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camisi'nin şerefelerine çıkarılan 'Elhamdülillah' yazılı mahya, iki minarenin arasına çekilerek asıldı.

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