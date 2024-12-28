Haberler
  • $35,1761
  • 36,764
  • 2956.54

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 13:20 |

Suriyelilerin sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.