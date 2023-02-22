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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 14:31

Sosyal market noktaları tek tek açıklandı! Herkes ihtiyacı olanı ücretsiz alabilecek

Kızılay depremden etkilenen şehirlerde vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için toplamda 12 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtmayı planlıyor. Şimdiye kadar 4 şehirde 5 market açılırken, hafta sonuna kadar da diğer illerde 7 sosyal market daha açılacak.

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