Sosyal market noktaları tek tek açıklandı! Herkes ihtiyacı olanı ücretsiz alabilecek

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11 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı.

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Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep/İslâhiye'de 5 sosyal market faaliyete geçerken, afetzedeler bu marketlerden ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabilecekler.

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7 SOSYAL MARKET DAHA AÇILACAK

Yapılan açıklamaya göre, açılan sosyal marketlerin yanı sıra afete maruz kalan diğer illerde de hafta sonuna kadar 7 sosyal market daha açılarak hizmet vermeye başlayacak. Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açıldı.

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Şu an için 4 ilde açılan 5 sosyal market içerisinde;

"Erkek, Kadın ve Çocuk Giyim "Gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri (bulgur, pirinç, kek, süt, yağ, v.s) "Hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri (çocuk bezi, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete) bulunuyor."

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MARKETLER 'DE KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ GÖREV ALIYOR

Afetin ilk anından itibaren bölgedeki Kızılay profesyonel ekiplerine her türlü desteği sağlayan gönüllüler sosyal marketlerde de aktif görev alacak. Marketler, gönüllülerin desteği ile günün büyük bir bölümünde açık tutulacak.

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SOSYAL MARKET NOKTALARI

Adıyaman-Eğriçayır Çadırkent

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Malatya - Battalgazi Belediyesi Hayır Çarşısı

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Malatya - Yeşilyurt Belediyesi Hayır Çarşısı

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Osmaniye - Masal Park

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Gaziantep - İslâhiye Bahçelievler Mahallesi

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