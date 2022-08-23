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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:04

'Somali Kartalları' Mogadişu'daki Anadolu Kışlası'nda yetiştiriliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali'nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkı sağlıyor.

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