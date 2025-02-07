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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2025 Cuma 09:31 |

Söğütlük Millet Bahçesi hizmete alınıyor!

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi'nin Avrupa'nın en güzel gezi ve mesire alanlarından biri haline geldiğini söyledi.

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