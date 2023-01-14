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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:26

Sıfırın altında 20 derece vatan nöbeti! Dosta güven düşmana korku veren kareler

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 300'den fazlasında kar kalınlığı yarım metreyi aşarken Hakkari kırsalında 3 bin 450 metre rakımlı Şehit Muhammet Koç Üs Bölgesi'nde 5 metreye yaklaştı. Vatan nöbetindeki en soğuk geceyi ise sıfırın altında 20 derece ile Çıldır Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçik yaşadı.

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