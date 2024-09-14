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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Eylül 2024 Cumartesi 13:45

Semt pazarlarında yeni dönem! Artık bağırmak yasak

Antalya'da 'Domatese gel, sulu limon, kesmece karpuz, dalından taze' gibi sözlerle bağırarak satışın yasaklandığı pazarlarda, aldığı ürünün gramajından şüphelenenlerin tartarak kontrol edebileceği terazi yerleştirildi. Satın aldığı ürünün pazarcının belirttiği gramajdan düşük olması halinde zabıta, esnafa 2 bin 50 lira ceza kesiyor.