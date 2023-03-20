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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 10:30

Sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

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