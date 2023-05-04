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Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 09:34

Seçim yasakları bugün başlıyor! İşte detaylar

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken bugün yasaklar da başlıyor. Artık anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yasak ve yayımlanmayacak.

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