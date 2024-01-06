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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 01:38

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı.... Kar altında meşaleli yürüyüş

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meşaleli yürüyüş düzenlendi.

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