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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:33

Şanlıurfa'da deprem konutlarının 6 ay sonra teslim edilmesi öngörülüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşası sürüyor.

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