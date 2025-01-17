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Eklenme tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 09:13 |

Şanlıurfa merkezli terör operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

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