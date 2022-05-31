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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 17:24

Samsun'da film gibi arama kurtarma tatbikatı

Samsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince, denizde arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. AB-412 helikopter, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timlerine ait KB-4327 1 kurtarma botu, TCSG Dost Korveti'ne ait hızlı kurtarma botu da arama kurtarma görevi yaptı.

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