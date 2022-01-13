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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:40

Salgında yeni dönem! Bu köpekler kovidli hastaları kokularından tanıyor

Patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunmasında kullanılan K9 köpeklerinin, Kovid-19 hastalarını da yaydıkları kokudan ayırt ettikleri yapılan eğitim ve deneylerle ortaya konuldu.

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