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Eklenme tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 12:46

Sakarya Şehir Hastanesi yükseliyor! Yaklaşık 300 poliklinik ve 1000 yatak kapasiteli olacak

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 300 dönümlük alanda yapımı devam eden 1000 yatak kapasiteli Sakarya Şehir Hastanesi inşaatı yükseliyor.

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