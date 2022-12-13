Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

1 / 9



İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince risk analizi, istihbarat çalışmaları ve kontrol faaliyetleri sonucu gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, Tiran ve Amsterdam üzerinden gelen uçakların analizinde riskli görülen yolcu valizleri, X-ray taramasından geçirildi.