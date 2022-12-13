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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 14:06

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 71 kilo 300 gram esrar, 2 kilo 500 gram kokain, 5 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

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