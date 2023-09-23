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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 11:28

Romalı kadınların makyaj malzemeleri bulundu! 2 bin yıl önce kullandığı düşünülüyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Roma dönemi kadınların 2 bin yıl önce kullandığı bijuteri ürünleri ve makyaj malzemeleri gibi kozmetik ürünlerine ait kalıntılar gün ışığına çıkarıldı.

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