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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Ekim 2022 Cuma 13:25

Rize Şehir Hastanesi için çalışmalar hızla devam ediyor! Deniz dolgusunun yüzde 73'ü tamam

Rize'de, 350 bin metrekare alanda 8 milyon ton taş kullanılıp, deniz doldurularak yapılacak Şehir Hastanesi dolgusunun yüzde 73'ü, tamamlandı. Vali Kemal Çeber, 'Sayılarının 4 milyon civarında olduğunu düşündüğümüz Orta Asya'da nitelikli sağlık hizmeti arayan kitle var. Bunu sağlık turizmi anlamında değerlendirmek istiyoruz. Yapacağımız bu modern hastane ile birlikte oradaki insanlara ‘Rize şehri ve hastanesi olarak hazırız, buyurun gelin' diyeceğiz” dedi.

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