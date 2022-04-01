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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2022 Cuma 09:32

Ramazanda zekat verirken nelere dikkat etmeli? Fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?

Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir? Zekât alıp verirken nelere dikkat etmeli? Anne ve babaya zekât verilir mi? Kimlere verilmez? Fakir kardeşe zekât verilir mi? Gayrimüslime, sadaka veya zekât verilebilir mi? Çocuğa ve deliye zekât verilir mi? Sorularının cevabı haberimizde.

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