Prens ve prenses İstanbul'da! Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Veliaht Prens ve Prensese ziyaret sırasında eşlik etti. Ayasofya'da ilgiyle karşılanan Prens Akishino Fumihito ile Prenses Akishino Kiko, Japon turist ve Türk vatandaşlarıyla selamlaştı. Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Japon prens ve prensesi araçlarına kadar uğurladı.