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Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 17:30

Prens ve prenses İstanbul'da! Ayasofya Camii'ni ziyaret ettiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ve Veliaht Prensesi Akishino Kiko ile Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.

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