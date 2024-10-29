POMEM'den ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi

Genç polis adayları tarafından gerçekleştirilen koreografi gösterisi dron ile görüntülendi. Gerçekleştirilen koreografi sonrası programa katılan protokol üyeleri ve POMEM öğrencileri tarafından 500 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yerleşke içerisinde bayrak yürüyüşü yapıldı.