Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,2718
  • 37,1152
  • 3030.38
  • 8945.8

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 11:11

POMEM'den ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi

Erzincan Polis Mesleki Eğitim Merkezi'nde (POMEM) öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Ay yıldız ve 101'inci yıl koreografisi' ilgi topladı. Öğrenciler ayrıca 500 metrelik bayrak eşliğinde POMEM yerleşkesinde yürüyüş yaptı.