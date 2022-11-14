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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:53

POMEM 13 bin öğrenci alacak! Başvurular bugün başlıyor

POMEM'lere lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

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