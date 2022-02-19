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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:36

PÖH'lerin eğitiminden nefes kesen görüntüler!

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına gönüllülük esasına göre katılan özel harekat polisleri, bir taraftan seçtikleri alanlarda uzmanlaşırken diğer taraftan düzenli tatbikatlarda gösterdikleri başarılarla dosta güven, düşmana korku veriyor.

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