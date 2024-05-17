PKK'ya finans desteği sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı

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Çalışmalar kapsamında şüpheli gördükleri kişileri fiziki ve teknik takibe alan ekipler, şüphelilerin örgüt yayınları olan dergi, gazete satışı yaptığını, PKK/KCK destekçisi olanlardan da kurban derisi, fitre, zekat adı altında para topladığını belirledi.

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Ekipler, şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan da veri aldı.

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MASAK raporlarına göre toplanan paraların kendi içlerinde sözde "değer ailesi" olarak nitelendirilen terör örgütünden tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken ölenlerin aileleri ile cezaevlerindeki kendi yandaşlarına aktarıldığı belirlendi.

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Çalışmalarını tamamlayan polis, para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, çok sayıda ziynet eşyası, 10 bin euro, 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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