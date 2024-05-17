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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 15:57

PKK'ya finans desteği sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da kurban derisi, zekat ve fitre parası adı altında topladıkları paralarla terör örgütü PKK'ya finans desteği sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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