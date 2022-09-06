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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2022 Salı 12:09

Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık insan iskeletleri bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden, Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 4 bireye ait yaklaşık 1800 yıllık iskeletlere rastlandı.

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