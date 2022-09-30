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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 13:33

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sona gelindi! Açılış tarihi belli oldu

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı pazar günü hizmete açılacak. Günde 1,2 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip hatla havalimanından Kadıköy'e 45 dakikada ulaşılabilecek.

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