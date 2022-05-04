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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 15:08

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi! PKK'ya büyük darbe!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğü belirtildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

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